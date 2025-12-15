去年５月、山形県南陽市で発生した大規模な山火事について、現場付近で解体作業を行い火の粉を出して山に延焼させたとして、警察が市内に住む男性を書類送検する方針であることがわかりました。 【画像】燃える秋葉山 去年５月、南陽市宮内の秋葉山で起きた火災は９日かけ鎮火し、過去１０年で最大の規模となるおよそ１２２ヘクタールを焼きました。 関係者によりますと、出火前、市内に住む男性が農業用ビニールハ