日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月15日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 11671( 11560) 6月限27(27) TOPIX先物 3月限9682(9682) 日経225ミニ 1月限 11817( 11817) 2月限 586( 5