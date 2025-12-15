【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が、2026年4月からMBS/TBS系でスタートするTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期のオープニングテーマを担当する。 ■オープニングテーマのタイトルは｢What’s “KAZOKU”?｣ オープニングテーマのタイトルは｢What’s “KAZOKU”?｣。グループとしては初めてTVアニメの主題歌を手掛けることとなる。 なお、アニメの新キー