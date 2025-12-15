視聴者が食べてみたい！DASHグルメを50連発！！番組30周年特別企画！視聴者のみなさんが食べてみたいDASHグルメ一挙50連発！名物の超巨大料理、DASH村でイチから手作りした懐かしの味、エプロン城島VS流れ板松岡、全国各地のとれたて食材を贅沢に使った絶品料理の数々、さらにDASH海岸やDASH島でうまれた豪快料理や意外とリクエストが多かったちょっと変わった！？グルメも続々登場！！視聴者のみなさんの心を掴んだのはどんなDASH