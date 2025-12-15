俳優の北川景子さんが15日に都内で行われた「第50回報知映画賞」の表彰式に登壇し、主演女優賞を受賞しました。 【写真を見る】【 北川景子 】体当たり演技で主演女優賞「子を持つ母として励みをもらった」椎名桔平のサプライズ登場に驚き笑顔【 第50回報知映画賞 】北川さんは映画『ナイトフラワー』の演技で、主演女優賞を受賞。本作は、借金取りに追われ、生活苦のなかで2人の子どものために危険な世界に足を踏み