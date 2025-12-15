きのう、福岡市で男女2人が刃物で刺された事件。30歳の男が逮捕されました。逮捕された福岡県糸島市の無職・山口直也容疑者（30）は、きのう午後5時前、福岡市中央区のペイペイドームで、アイドルグループ「HKT48」のイベントスタッフの男性（44）を包丁で殺害しようとした疑いがもたれています。ペイペイドームに隣接する商業施設ではライブに来ていた女性（27）も刺されましたが、いずれも命に別状はありませんでした。警察によ