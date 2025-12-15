来週（2025年12月22日〜12月28日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年12月15日〜12月21日｜総合運＆恋愛運TOP３『自分の存在が薄くならないようにしていましょう』｜総合運｜★★☆☆☆行動的にならないと周囲に馴染まないことが増えます。関わる人達の状況