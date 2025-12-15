オーストラリア・シドニーの有名ビーチで銃撃事件があり、15人が犠牲となりました。警察はユダヤ系の住民を狙ったテロ事件として捜査しています。シドニーのボンダイビーチ。ユダヤ教の祭り「ハヌカ」を祝うイベントが開かれ、およそ1000人が集まっていました。すると突然、銃声が鳴り響き、大勢の人が逃げ惑います。映像を撮影した男性「首から血を流して倒れている人が見えました」きのう発生したこの銃撃事件では、15人が死亡、