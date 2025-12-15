契約交渉を終え、色紙を手にするヤクルト・石山＝15日、神宮ヤクルトの石山泰稚投手が15日、東京都内の球団事務所で契約交渉し、3千万円増の年俸1億2千万円で更改した。今季は42試合に登板して14セーブ、防御率2.21と安定感を発揮。それでも故障離脱した後は抑えの座を失い「そこに戻れなかった悔しい気持ちもある。いい競争ができるように頑張りたい」と表情を引き締めた。50試合で防御率1.17だった大西広樹投手は2600万円増