愛知・名古屋アジア大会の組織委職員を激励する井上康生氏＝15日、名古屋市来年の愛知・名古屋アジア大会の組織委員会は15日、名古屋市内で18、19日に予定していた準備状況を確認する調整委員会について、主催者のアジア・オリンピック評議会（OCA）から「中止にする」との連絡があったことを明かした。理由は明らかにしていないが、OCAが2競技の追加実施を求めたことに対し、組織委が「困難」と回答。これを一部のOCA幹部が不