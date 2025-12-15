Jリーグは15日、2026年2〜6月に行う特別大会「百年構想リーグ」の地域リーグラウンドの組み合わせを発表し、J1は東が鹿島、水戸、浦和、千葉、柏、FC東京、東京V、町田、川崎、横浜M、西は清水、名古屋、京都、G大阪、C大阪、神戸、岡山、広島、福岡、長崎の10チームずつに分かれた。ホームアンドアウェー方式の地域リーグラウンドを行った後、プレーオフラウンドで最終順位を決める。J2への降格はない。百年構想リーグ限定