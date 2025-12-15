週明け１５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）に比べて３９銭円高・ドル安の１ドル＝１５５円２５〜２７銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、６２銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８２円０８〜１２銭で大方の取引を終えた。