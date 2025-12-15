寝ようとしてもなかなか寝つけない、夜中にふと目が覚めてしまう…。30代後半〜40代にかけて、そんな“眠りの質”の変化を感じる人は少なくありません。忙しさによるストレスにくわえ、女性ホルモンのゆらぎが始まる時期と重なることで、睡眠のリズムが乱れやすくなるためです。そこで今回は、いわゆるプレ更年期〜更年期にかけて起こる「ホルモン変化と睡眠」の深い関係を解説します。女性ホルモンのゆらぎが“眠りのスイッチ”に