冬は乾燥や気温差の影響で肌のバリアが揺らぎやすく、普段の洗顔でも摩擦やつっぱりを感じやすくなる人も少なくありません。そんな時期に心強いのが、泡立てずにサッと使えて、摩擦を抑えながらくすみ対策までできる「ジェル洗顔」。そこで今回は、大人世代のゆらぎ肌に寄り添うおすすめアイテムを紹介します。メイク前の土台づくりにも。化粧ノリが変わるプリマヴィスタのジェル洗顔まず注目したいのは、ベースメイクの仕上がりを