「なんか最近、彼の対応が前と違う…？」その違和感、実は“本気のスイッチ”が入ったサインかもしれません。急に優しくなったり、逆にそっけない日があったり、言葉の選び方が丁寧になったり…。男性は恋に本気になると、感情が表に出るのを自分でも止められません。そこで今回は、そんな男性の隠しきれない“本命サイン”を読み解きます。いつもより口調がゆっくりになる恋に本気になると、男性は急に落ち着きがなくなります。普