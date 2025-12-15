来年の百万石行列で、前田利家公とお松の方を演じる2人の主役が15日、その意気込みを語りました。東京都内で行われた記者会見。来年の大河ドラマで、それぞれ前田利家公とお松の方を演じることから、今回の行列での配役が決まった俳優の大東駿介さんと菅井友香さんが、思いを語りました。俳優・大東 駿介 さん：「歴史上の人物の中でも利家というのは一つ、憧れの人物だったので、それ(大河ドラマ)が決まったときにうれしかったの