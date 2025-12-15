女優の森田望智（２９）が１５日、都内で行われた「第５０回報知映画賞」授賞式に出席。映画「ナイトフラワー」で助演女優賞を受賞した。同作は薬物の売人となる母親を描くヒューマンサスペンス。森田は母親と協力関係を築く孤独な格闘家・多摩恵を演じた。同作で共演した光石研に花束を手渡された森田は「映画で賞をいただくのは初めてで、６年前に（Ｎｅｔｆｌｉｘの）『全裸監督』でいただいてぶりの賞です」と笑顔をはじ