実の母親を果物ナイフで刺し殺害しようとしたとして、石川県内灘町に住む30代の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。警察の調べに対し、男は黙秘しているということです。河合 紗花 記者：「内灘町の現場に来ています。事件は、閑静な住宅街の一角で起きました」殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、石川県内灘町緑台に住む33歳の無職の男です。容疑者は14日午後2時過ぎ、内灘町の自宅で60代の母親の腹や頭など複数回刺し、殺害しよ