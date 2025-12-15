グラビアアイドルの三田悠貴が、15日にインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ動画を公開すると、ファンから称賛の声が集まった。【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」“大胆な”水着グラビアも（14枚）普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを公開している三田。 2024年12月19日には1st写真集『み・た・い？』（株式会社ワン・パブリッシング）を発売し、今回の投稿ではその撮影姿を投稿