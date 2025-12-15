“かわいすぎる卓球女子”として話題の菊池日菜が、15日までにインスタグラムを更新。オフショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。【写真】“可愛すぎる”と話題・卓球女子21歳、「透明感スゴイ」モデル姿、試合姿など（11枚）普段は前髪をおろした姿を見せている菊池。今回はおでこを出した近影を投稿。カメラに向かって優しい笑顔を向けた。ファンからは「透明感スゴすぎ」「ホント綺麗」などのコメントや、ハートの絵