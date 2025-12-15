【モデルプレス＝2025/12/15】「第50回報知映画賞」の授賞式が15日に都内で行われた。北川景子、森田望智が華やかな衣装で登壇した。【写真】北川景子、授賞式での華やかなドレス姿◆北川景子＆森田望智、美デコルテ輝かせたブラックドレス姿映画「ナイトフラワー」での演技が評価され、主演女優賞を受賞した北川は美しいデコルテが際立つブラックのノースリーブドレス姿で登場。大きなジュエリーがあしらわれたシルバーのアクセサ