2026年1月7日よりNHK総合にて新番組『星野源と松重豊のおともだち』（毎週水曜23時）がスタートする。【写真】星野源と松重豊、世代を超えた親友が旅をしながら音楽を聴き、語り合う『おげんさんといっしょ』『星野源のおんがくこうろん』『おげんさんのサブスク堂』―音楽家・星野源自身が企画してきた新感覚の音楽番組シリーズに新たな1ページが加わる。“聴く場所そのもの”を変えると、音楽は生まれ変わる。星野源が新た