826askaが、2026年2月15日（日）に、大好評の恒例公演 ＜Valentine Live＞を名古屋ReNY limitedにて開催することが決定した。毎年多くのファンが心待ちにしている本公演では、来場者全員へのプレゼントも予定されている。去る11月29日には、東京・神田明神ホールにて＜Live Tour 2025 “Infinity” TOUR FINAL＞を開催。ツアーを締めくくるにふさわしいステージとなり、当日の熱気や臨場感、会場を包み込んだファンとの一体感は、