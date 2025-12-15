第１０２回箱根駅伝で４年連続２０回目の出場を果たし、総合３位以上を狙う城西大は１５日、オンラインで会見を行った。前回５区３位の好走をみせたエース・斎藤将也（４年）は「目標達成に向けて責任ある走りをしたい」と力強く語った。今季は主力選手のケガが多く、出雲は６位、全日本は９位と本来のチーム力とはほど遠い低調な結果に。櫛部静二監督（５４）は「目標を掲げている順位は下回った」と悔しさをにじませた。巻