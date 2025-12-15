櫻坂46が、2026年4月からはじまるTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期のオープニングテーマを手掛けることを発表した。TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』は、2024年4月〜10月で第1期が放送されており、今回は第2期。そんな中、本日アニメの新キービジュアルと主題歌アーティストが櫻坂46であることが発表となった。主題歌タイトルは｢What’s “KAZOKU”?｣。グループとしては初めてTVアニメの主題歌を手掛けることとなる。©権平