統一教ナンバー2だったユン・ヨンホ元世界本部長が政界にロビーした主要懸案は「韓日海底トンネル」だ。統一教は45年近く「韓日海底トンネル」事業に執着している。100兆ウォン（約10兆円）を超える莫大な予算が必要で、両国政府の同意がなければ不可能なプロジェクトだ。統一教はなぜ「韓日海底トンネル」を執拗に推進するのか。◇アダムの国、イブの国1981年に文鮮明（ムン・ソンミョン）総裁は「国際平和高速道路」構想を発表し