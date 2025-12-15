俳優の中村雅俊（７４）が１５日、都内で初監督＆主演映画「五十年目の俺たちの旅」（来年１月９日公開）の公開と原作本出版を記念したトークショーを、原作・脚本の鎌田敏夫氏と行った。１９７５年に放送された連続ドラマで、節目ごとにスペシャルドラマ化もされた「俺たちの旅」を初映画化。中村は今作の主題歌も務めている。中村は、俳優の故松田優作さんの名前を出して「松田優作さんと２人で刑事物やっているときも、あの