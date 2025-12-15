日本ハムは１５日、ファイターズガール９人が卒業することを公式インスタグラムで発表した。昨年の９人に続く２年連続の大量卒業となり、橋本莉々花、高野実、竹市琴美ら人気メンバーも含まれていたことでファンからは悲しみの声があがった。きつねダンスで一世を風靡（ふうび）したファイターズガール。今年もダンスなどでスタンドを盛り上げてきただけに、９人の卒業発表には激震が走った。Ｘでは「えっええファイターズガ