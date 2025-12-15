ダウンタウン・浜田雅功が13日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜※関西ローカル）に出演。初めて買った車を明かした。【番組カット】貴重なデュエット姿を披露した近藤真彦＆浜田雅功浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き、ドラマ『3年B組金八先生』でのデビューから瞬く間にトップアイドルへと駆け上がり、カリスマ性と圧倒的な存在感で日本中を熱狂させたエンターテ