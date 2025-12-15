俳優の宮粼秋人（３５）と瀬戸さおり（３６）が結婚したことを１５日、それぞれのＳＮＳで、直筆の署名入りで発表した。２人は「夫婦として、お互いを支え合いながら、あたたかい家庭を築いていきます。そして表現者として、これまで以上に精進を重ね、より良い作品をお届けできるよう努力してまいります」と決意表明した。瀬戸の兄で俳優の瀬戸康史（３７）は２０１５年の舞台「Ｄステ１７ｔｈ夕陽伝」で宮粼