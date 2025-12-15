アメリカン・エキスプレス・インターナショナルはこのほど、地域活性化を目指す「個人経営の飲食店応援プログラム」での支援対象店舗を決定した。4年目の今年は東京、大阪に、新たに福岡の飲食店も対象に加えており、3地域10店舗の飲食店に総額2100万円が提供され、共に地域の活性化を図る。同プログラムは、地域コミュニティを支える個人経営の飲食店を支援し、地域経済の活性化を目指す取り組み。同社とIDA財団が協働で実施