12月14日、横浜流星がInstagramを更新。蔦屋重三郎役で主演を務めたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』が同日の放送で最終回を迎えたことを受けて、感謝を伝えた。【写真】『べらぼう』で共演した子役の渡邉斗翔の肩を抱いた2SHOTなども公開横浜は、自身のInstagramアカウントにて、「大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 最後まで蔦重の生き様を見届けてくださり、 ありがた山にございます。」「そして支えて下さ