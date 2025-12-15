JR東日本は12月15日、駅ホーム上での危険な録音・撮影行為に対する注意喚起の取り組みを実施すると発表した。危険行為の防止を呼びかけるポスターを作成し、16日から主要駅で掲示する。ポスターでは、三脚や脚立を使った撮影、ホームから身を乗り出しての撮影、点字ブロック上での撮影、長尺の機材を使った録音の4つの行為を「危険録り・迷惑撮り」としてイラスト化。「絶対におやめください」と注意を呼びかけている。JR東日本に