JR東海は、29歳以下限定で年末年始の東海道新幹線を3,000円割り引くクーポンを配布している。12月26日〜31日の新大阪・京都・名古屋駅発東京・品川・新横浜駅行き「年末限定！片道プラン」と、1月1日〜4日の東京・品川・新横浜駅発新大阪・京都・名古屋駅行き「年始限定！片道プラン」が対象となる。割引後の料金は、東京〜名古屋駅間が8,180円、東京〜新大阪駅間が11,530円となる。アンケートに回答するとクーポンが付与される。