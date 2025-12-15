三重県鈴鹿市の解体工事現場で15日、作業員の男性が土砂の生き埋めとなり、病院で死亡が確認されました。警察や消防によりますと、15日午前9時過ぎ、鈴鹿市寺家町の結婚式場だった建物の解体工事の現場で「男性が作業中に土砂に埋まった」と、同僚から119番通報がありました。およそ30人の消防隊員が出動して、およそ3時間後に名古屋市の会社員・鬼頭幸志さん(64)を救出しましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。