全日本空輸（ANA）と日本航空（JAL）らは12月15日、空港内で貨物コンテナを牽引するトーイングトラクター（TT車）の完全自動運転を羽田空港で開始し、運用の様子を公開した。両社は空港内での無人貨物搬送の実現に向け、ANAは豊田自動織機、JALはロボットインフラ事業を手がけるベンチャー企業・ROBO-HIと丸紅の合弁会社であるAiROと連携し、2021年度から羽田空港で段階的に試験運用を進めてきた。ANAは2024年度、JALは今年度から