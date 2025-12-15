12月14日、柿谷曜一朗氏の引退試合がセレッソ大阪の本拠地で盛大に行なわれた。OSAKA PINK（柿谷氏の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）が対戦。主役の柿谷氏が決勝点を含む２ゴールに加え、華麗なテクニックや豪快なオーバーヘッドを披露し、セレッソ勢が４−３で大阪ダービーを制した。宿敵ガンバのレジェンドにとっても、柿谷氏は特別な存在だ。キャプテンマークを巻いてピッチに立った