坂本は扇の要として投手陣を支えた(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext今季リーグ優勝を果たした阪神で投手陣を支えた坂本誠志郎の契約更改交渉が12月15日、行われた。ぶっちぎりのリーグ優勝を果たしたチームではプロ4年目の森下翔太が2億1000万円（金額は推定）と“2億円プレーヤー”も続々出ており、坂本の更改内容が注目されたが現状維持の1億円でサイン。【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェックそれ