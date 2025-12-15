昭和産業は、家庭用小麦粉を来年2月2日の納品分から値下げする。輸入小麦の政府売渡価格が10月1日から改定されたことによって、一部の家庭用小麦粉の値下げを実施する。対象製品、および改定価格は、家庭用小麦粉約0.5〜1％の値下げとなる。なお、メーカー小売価格の設定がない製品のため同社小売価格の改定率となる。［改定日］2026年2月2日（月）納品分から昭和産業＝https://www.showa-sangyo.co.jp