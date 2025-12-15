「WAVE MONSTER」ミズノは、プロボクサー井上尚弥選手と共同開発した「WAVE MONSTER（ウエーブ モンスター）」を2来年1月27日にミズノ直営店、ミズノ公式オンラインで発売します。また、韓国とヨーロッパのミズノ直営店でも同時発売する。「WAVE MONSTER」は、2022年8月に井上尚弥選手が階級を上げるタイミングで開発プロジェクトをスタートした。井上尚弥選手の意見を取り入れながら試行錯誤を重ね、約3年におよぶ月日をかけてよ