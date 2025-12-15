カバヤ食品は、来年2月10日および3月1日納品分から一部製品を値上げする。昨今、エネルギー費や物流費・人件費の高騰といった社会・業界全体におけるコスト上昇の継続、また資材価格や原料価格の高騰などが続く中、同社は消費者に満足してもらえる製品の安定的な供給を目指し、サプライチェーンにおける効率化・生産性向上など、様々な企業努力を継続して積み重ねている。しかしながら、これらコスト上昇は今後も中長期にわたって