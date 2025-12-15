阪田マリンエッセイ『時游性活〜ネオ昭和の魅力〜』を無料で読むやっぴー！ 寒くなってきて、、風邪が流行ってるよね。みんなは大丈夫？加湿と保湿を忘れずに、冬のウイルスに打ち勝って欲しいぞ！……と言いながら…私は……しっかり体調不良☆喉不調☆鼻水止まらない☆で参ってましたので、ちょっと今回はトゲトゲコラム？ を書きます。許してチョンマゲ〜〜私は、恋愛テクニック特集や恋愛マスター本が昔からとっても苦手です。