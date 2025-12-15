全国高校ラグビー大会「花園」に熊本代表として出場する九州学院の選手たちが必勝を誓いました。 【写真を見る】花園出場の九州学院ラグビー部「泥臭いタックルで初の1回戦突破を」 熊本県予選を第2シードから勝ち上がった九州学院は、3大会連続6回目の花園出場です。 中でも、キャプテン豊田、副キャプテン森の2人は、1年生からスタメンで出場してきました。 最後の花園では過去2回で果たせなかった「1勝」