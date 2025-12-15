記者会見するスルガ銀行の加藤広亮社長（左）と河合弘之弁護士＝15日午後、東京都中央区投資用アパート・マンションの不正融資問題を巡って、スルガ銀行と被害を訴えている物件所有者側の弁護団は15日、民事調停で申し立てていた物件について東京地裁の示した調停勧告に沿って解決を図る考えを表明した。弁護団の河合弘之弁護士とスルガ銀の加藤広亮社長がそろって記者会見し、明らかにした。スルガ銀は一部の物件については解決