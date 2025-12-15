来季、リーグ３位からの巻き返しを図る巨人。注目されたドラフト会議では、即戦力として期待の社会人・大学生のピッチャーを上位で指名した。一方で、下位や育成ではさまざまなタイプの野手を指名したが、長らく巨人の主力として活躍した篠塚和典氏に、ドラフトで指名された各選手の印象について聞いた。巨人にドラフト１位で指名された竹丸和幸photo by Sankei Visual【左バッターは"うまい"選手が多い】――巨人は上位で投手