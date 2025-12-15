■欧州で進む「安楽死」の合法化ヨーロッパでは近年、「耐え難い終わりのない苦しみ」に耐えている患者が自らの命を絶つことを可能にする「安楽死」を合法化する国が増えている。安楽死には医師が致死薬を投与する積極的安楽死（active euthanasia）と、患者が処方された薬を自分で服用する自殺幇助（assisted suicide）があるが、一般的に自殺幇助も安楽死の一種とみなされている。現在、積極的安楽死と自殺幇助の両方、あるいは