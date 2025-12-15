「新・科捜研の女スペシャル(2008)」(テレ朝チャンネル1) 1999年のスタート以来、現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けている「科捜研の女」。2024年にシリーズ誕生25周年のアニバーサリーイヤーを迎えた同シリーズで、season7と8を繋ぐ2時間スペシャルとして登場したのが「新・科捜研の女スペシャル(2008)」だ。ある日、舞鶴湾に係留されていたモーターボートで爆発騒ぎが発生し、身元不明の男性の焼死体が発見される