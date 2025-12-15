スパゲティ専門店「壁の穴」は12月16日、月に一度の企画『大感謝祭』を開催し、ナポリタンなど人気メニュー3品を税込550円で販売する。『大感謝祭』の対象メニューは、通常1,518円(税込、以下同)で販売している「“伝説”のミートソース」をはじめ、「壁の穴風ナポリタン」「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」の計3品。感謝祭当日は、いずれも特別価格の550円で提供される。壁の穴月に一度の『大感謝祭』〈12月16日大感謝祭 実施