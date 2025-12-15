今回、Ray WEB編集部は、結婚式でのハプニングについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞大学時代の友だちの結婚式に、同じグループだったアイドル好きの麻衣ちゃんと参列した主人公。そして会場に到着すると、なんと麻衣ちゃんの推しがいて！？驚きすぎてしゃがみ込んでしまった麻衣ちゃんは一体どうなるのでしょうか...？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部