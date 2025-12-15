プロ野球・ロッテの中村奨吾内野手が１５日、球団ＯＢの今江敏晃氏と社会貢献活動の一環として千葉県の千葉こども病院を訪問した。入院している１３人の子どもたちと、写真撮影やキャッチボールを行い、約１時間半交流した。中村奨は今江氏に社会貢献活動について相談し、２０２２年に一緒に同施設を訪問して以来、闘病中の子どもたちを激励するなど社会貢献活動を行っている。今年５月には、ＺＯＺＯに観戦に訪れた小児がん経